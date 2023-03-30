МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг рассмотрит жалобы на решение нижестоящей инстанции, которая по иску Банка России взыскала с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и экс-предправления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией Бинбанка, в пользу банка "Открытие", к которому он сейчас присоединен. Раскрыта сумма, которую антиотмывочный сервис ЦБ не дал вывести в тень

Апелляции на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы подали как Шишханов и Лукин, так и истец. Первая инстанция удовлетворила иск частично, отклонив требования ЦБ РФ к трем другим ответчикам: членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.

На заседании в феврале апелляционный суд произвел замену материального истца с банка "Открытие" на банк "Траст", удовлетворив ходатайство "Траста". Как пояснил представитель "Траста", права требования были уступлены "Открытием" по цессии.

ЦБ в 2017 году взял "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК ФКБС, и в начале февраля 2018 года объявил о решении объединить их, за исключением "плохих" и непрофильных активов, которые отошли "Трасту". В сентябре 2020 года ЦБ предъявил иск к солидарным ответчикам – Шишханову, другому совладельцу Бинбанка Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам. В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение "Открытия" с Гуцериевым на 14,2 миллиарда рублей, после чего прекратил производство по требованиям к нему и снизил сумму требований к оставшимся ответчикам.

Банк России для санации Бинбанка внес в его уставный капитал около 57 миллиардов рублей, и именно от этой суммы рассчитана сумма иска. По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Ответчики в суде заявили, что расчет по формуле, появившейся в законе в 2018 году, уже после начала оздоровления Бинбанка, неприменим к этому делу, так как норма не имеет обратной силы. Кроме того, по словам ответчиков, у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка.

Суд согласился с доводами истца о том, что вина ответчиков заключается в самом факте доведения банка до санации, при этом Морсина, Калагина и Любенцова суд не признал лицами, контролировавшими Бинбанк. Суд также счел правомерным применение формулы, признав эту норму процессуальной, следовательно, имеющей обратную силу.