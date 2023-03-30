МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привел к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", — говорится в тексте выступления главы МВФ на Боаоском Азиатском форуме в Китае.

Георгиева добавила, что возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей относительно используемых ими инструментов еще более трудным.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в марте власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.

При этом председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в марте на слушаниях в конгрессе США заявил, что крах SVB был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками.

Во вторник в Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. Мероприятие продлится с 28 по 31 марта.