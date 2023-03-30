Аферисты придумали уловку с "блокировкой" онлайн-банка
ВТБ предупредил о схеме мошенников с "блокировкой" учетной записи онлайн-банка
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мошенники стали чаще прибегать к схеме с "блокировкой" учетной записи онлайн-банка, выяснили специалисты ВТБ.
Аферисты обзванивают россиян под видом работников контакт-центра и просят сообщить данные пользователя и код из смс якобы для восстановления доступа к сервису, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе банка.
Получив нужную информацию, злоумышленники заходят в личный кабинет, оформляют заявку на кредит, подтверждают ее, а затем выводят деньги на свои счета.
В случае получения такого звонка необходимо сразу положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, чтобы уточнить информацию, заявила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.
По данным банка, попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли с начала текущего года на 25 процентов.
https://1prime.ru/banks/20230330/840237927.html
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