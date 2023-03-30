МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский банковский сектор переживает сейчас эпоху "подвижных" клиентов, когда они становятся все избирательнее и пробуют новые услуги, отмечает партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и глава финансовой практики Илья Иванинский. Российские банки реструктуризировали почти миллион кредитов в 2022 году

"Российский рынок, очевидно, переживает эпоху "подвижных" клиентов, которые "пробуют" все больше банков и становятся избирательнее. Новые инициативы регулятора могут совершенно обнулить издержки перехода. В этих условиях банкам, если они не хотят оказаться ввязанными в ценовую войну, необходимо наращивать уровень сервиса, что невозможно без дальнейшего изучения особенностей клиентов и более внимательного отношения к их потребностям", — считает Иванинский.

В материалах консалтинговой компании говорится, что высокие темпы цифровизации российских банков, а также низкий порог для перехода клиентов сформировали ситуацию, в которой в среднем каждый клиент обслуживается как минимум в двух банках, что обостряет конкуренцию и формирует предпосылки для уменьшения прибыльности некоторых организаций.

Также, по данным аналитиков, россияне показали значительную приверженность цифровому опыту, несмотря на ограничения в работе приложений и банков в целом в первом полугодии 2022 года. Так, доля клиентов, регулярно использующих банковские счета для оплаты товаров и услуг, выросла на 4,5 процентного пункта, достигнув 61,2% от активной клиентской базы.

Кроме того, отмечают в компании, произошло заметное замещение наличных операций безналичными переводами с использованием Системы быстрых платежей.