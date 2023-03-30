МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России планирует в 2023-2024 годах разрешить банкам с базовой лицензией работать с ценными бумагами первого уровня листинга любой биржи, заявила зампред регулятора Ольга Полякова в ходе XIX Межрегиональной конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов". ЦБ назвал объем инвестпортфеля пенсионных средств НПФ по итогам 2022 года

"В планах:…расширить перечень доступных для банков с базовой лицензией для работы ценных бумаг, в том числе предоставить возможность работать с ценными бумагами любой биржи", — заявила Полякова, говоря о планах ЦБ на 2023-2024 годы.

При этом в ее презентации отмечается, то это разрешение будет распространяться только на ценные бумаги первого уровня листинга (это акции и облигации крупных компаний, а также гособлигациии — ред.). Отмечается, что сейчас банкам с базовой лицензией доступны только инструменты с Мосбиржи.

Кроме того ЦБ планирует в этот срок разрешить бакам с базовой лицензией отчуждать "зависшие ценные бумаги, с которыми они не в праве работать". Также регулятор собирается регламентировать заключение производных финансовых инструментов для банков с базовой лицензией, "чтобы они не принимали излишних рисков". Минфин подготовил проект о доле продаж товаров на биржевом рынке

"Предоставить банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям возможность приобретения акций и долей участия иностранных юридических лиц. С определенными ограничениями. Это тоже очень важная инициатива, которая в текущий момент времени, я думаю, может быть полезна", — добавила Полякова.

Она также отметила, что в планах регулятора обязать банки соблюдать все требования регулирования без переходного периода при смене лицензии по своей инициативе (с универсальной на базовую и обратно), чтобы не "создавать регуляторного арбитража". Переходный период остается в случае изменения лицензии по требованию Банка России.