МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Более 40% американцев в целом не доверяют банковской системе США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Quinnipiac University. Маск раскритиковал монетарную политику США

"43% (респондентов — ред.) либо не слишком доверяют (20%), либо совсем не доверяют (23%) национальной банковской системе", — говорится в опросе.

При этом, согласно данным опроса, большинство американцев (77%) либо очень, либо частично уверены в том, что их деньги в безопасности в банках, которыми они пользуются лично, а 20% либо не слишком уверены или совсем не уверены в том, что их сбережениям в банках ничего не угрожает.

Опрос проводился с 23 по 27 марта среди 1788 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 2,3 процентных пункта.

Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.