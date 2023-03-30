МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Китайский регулятор ищет покупателя на 50% долю обанкротившегося Silicon Valley Bank в шанхайском совместном SPD Silicon Valley Bank, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. ФРС начала собственное расследование банкротства SVB, сообщил Bloomberg

"Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая созвала на этой неделе совещание для обсуждения вопроса о продаже 50% доли SVB в SPD Silicon Valley Bank", — пишет агентство со слов источников.

SPD Silicon Valley Bank — совместный банк американского SVB и Shanghai Pudong Development Bank, с уставным капиталом в 2 миллиарда юаней (289 миллионов долларов) и общими активами в 21,3 миллиарда юаней. Некоторые китайские банки уже выразили свой интерес к покупке, утверждает источник Bloomberg.

SPD Silicon Valley Bank был основан в 2012 году и базируется в Шанхае. Как и материнский SVB, банк предоставляет услуги в первую очередь технологическим компаниям в Китае. После банкротства Silicon Valley Bank, китайское предприятие заявило, что его деятельность независима и стабильна, сам банк работает в соответствии с китайскими законами и правилами.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.