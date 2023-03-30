МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России надеется, что россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Российские банки предотвратили вывод в тень более 50 миллиардов рублей

"Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.) — это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации — открытие счета в рамках видеоконференцсвязи", — заявил он, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов".

Ясинский добавил, что механизм открытия счетов без личного присутствия можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

"Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета", — заключил он.

Сейчас впервые открыть счет в каком-либо банке и получить конкретную услугу можно лишь при личном общении с сотрудниками банка, либо через единую биометрическую систему (ЕБС).