МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) намерена продать или вывести в отдельную структуру свою российскую "дочку", следует из пресс-релиза банка. Российские банки переживают эпоху "подвижных" клиентов, заявил аналитик

"Группа RBI продолжит рассматривать потенциальные сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка в России и деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами", — говорится в сообщении.

"Мы берем на себя обязательства в дальнейшем сокращать деловую активности в России, пока мы продолжаем рассматривать такие потенциальные сделки", — добавил банк.

Raiffeisen также заявляет, что сохранит некоторые банковские операции в России, чтобы соответствовать условиям своей банковской лицензии, и будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияет сокращение деловой активности в России, а после решения группы RBI о дальнейшем сокращении деловой активности в России Райффайзенбанк продолжит сокращать кредиты клиентам и снижать общий объем операций в иностранной валюте, что приведет к снижению объема платежного бизнеса всей группы.

В пятницу RBI после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ сообщал РИА Новости, что продолжает изучать различные варианты будущего своего Райффайзенбанка.