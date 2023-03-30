МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Валютные средства населения в российских банках за февраль снизились на 1,9 миллиарда долларов, до 55,9 миллиарда долларов, выяснил для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физических лиц

"Валютные средства физлиц в российских банках за февраль снизились на 1,9 миллиарда долларов – до 55,9 миллиарда долларов. За январь – всего на 341,5 миллиона долларов", — отметил эксперт.

Снижение за 2022 год достигло 38 миллиардов долларов, добавил Осадчий.

"Основная причина оттока валютных средств физлиц из российских банков – введенные регулятором ограничения, "полузамораживание" валютных вкладов. Валютные средства физлиц с банковских депозитов перетекают в наличную валюту "под подушками", а также в валютные депозиты зарубежных банков", — пояснил он.

Аналитик добавил также, что на 1 февраля 2023 года, по информации ЦБ, запасы наличной иностранной валюты у населения составили 105,4 миллиарда долларов, депозиты россиян в иностранной валюте в банках-нерезидентах составили 66,5 миллиарда долларов.