МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Крымский РНКБ вошел в число дочерних банков ВТБ, это стало результатом дополнительного выпуска обыкновенных акций ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ разместил акции в рамках первого этапа докапитализации

"В результате допэмиссии Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) вошел в число дочерних банков ВТБ", — говорится в сообщении ВТБ.

Банк завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного внеочередным собранием акционеров 30 января 2023 года, отчет об итогах зарегистрирован Банком России 30 марта.

"В рамках дополнительной эмиссии банк разместил по закрытой подписке 8 743 250 481 071 штуку обыкновенных акций по цене 0,017085 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию на общую сумму 149,4 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.

Из них 55,5 миллиарда акций были оплачены денежными средствами в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения. Оставшиеся 8,7 триллиона бумаг оплачены акциями РНКБ, а также за счет уступки требований по субординированному депозиту, полученному банком ВТБ из средств Фонда национального благосостояния в 2014 году.

"Проведенная дополнительная эмиссия является частью нашего плана по укреплению капитальной базы, направленного на поддержание развития бизнеса, поддержку клиентов и способствование развитию российской экономики в качестве ключевого системообразующего банка", — прокомментировал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.