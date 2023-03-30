ВАШИНГТОН, 30 мар – ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина страны оштрафовали американскую банковскую корпорацию Wells Fargo & Co. на общую сумму 97,8 миллиона долларов за недостаточный контроль над исполнением санкций против Ирана, Сирии и Судана, говорится в сообщениях обоих ведомств. Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил

"Совокупный штраф, объявленный обоими ведомствами, составляет 97,8 миллиона долларов", — указано в сообщении ФРС. Сумма штрафа со стороны Федрезерва составила 67,8 миллиона долларов, а со стороны OFAC — 30 миллионов долларов.

Как отмечается в заявлении ФРС, компания проводила "небезопасные или ненадежные практики" надзора за исполнением санкций в своем дочернем банке Wells Fargo Bank, N.A., что привело к нарушению санкционных ограничений США через "предоставление платформы торгового финансирования иностранному банку, который использовал площадку для проведения запрещенных транзакций на сумму 532 миллиона долларов между 2010 и 2015 годами".

В OFAC, в свою очередь, сообщили, что речь идет о санкциях против Ирана, Сирии и Судана. Вместе с тем, по данным минфина, европейское дочернее подразделение Wells Fargo использовалось подсанкционными лицами из указанных стран с 2008 по 2015 годы.