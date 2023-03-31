МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кассовые работники банков с 1 апреля будут должны не выдавать клиентам монеты и банкноты, если степень их загрязнения приводит к снижению яркости изображения на 6% и более, следует из указания Банка России, которое вступит в силу с начала следующего месяца. ЦБ хочет разрешить некоторым банкам работать с бумагами любой биржи

Сейчас сотрудники кассовых отделений банков не должны выдавать денежные знаки, если загрязнение монеты или банкноты снижает ее "читаемость" на 8% и более.

Также с апреля заработают изменения в правилах обработки денежных знаков и порядок работы с сомнительными и неплатежеспособными банкнотами.

Например, установлено, что банк для контроля платежеспособности банкнот будет должен обеспечить кассовых работников прибором контроля подлинности банкнот в проходящем свете, увеличительным стеклом (с увеличением не менее 10 крат), источником ультрафиолетового света, измерительной линейкой, прибором для визуального контроля меток, обнаруживаемых под воздействием инфракрасного облучения.

По данным Банка России, на 1 января от общего количества купюр самую большую долю занимали банкноты номиналом 5000 рублей (37%). На втором месте расположились банкноты номиналом 1000 рублей (20%), а на третьем — 100 рублей (16%).

При этом россияне по-прежнему предпочитают оплачивать товары не бумажными деньгами, а безналично. Так, по данным регулятора, за прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте составила 78,1%.