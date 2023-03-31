ЦБ: с 1 апреля банкам запрещено выдавать клиентам загрязненные монеты и банкноты
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кассовые работники банков с 1 апреля будут должны не выдавать клиентам монеты и банкноты, если степень их загрязнения приводит к снижению яркости изображения на 6% и более, следует из указания Банка России, которое вступит в силу с начала следующего месяца.
Сейчас сотрудники кассовых отделений банков не должны выдавать денежные знаки, если загрязнение монеты или банкноты снижает ее "читаемость" на 8% и более.
Также с апреля заработают изменения в правилах обработки денежных знаков и порядок работы с сомнительными и неплатежеспособными банкнотами.
Например, установлено, что банк для контроля платежеспособности банкнот будет должен обеспечить кассовых работников прибором контроля подлинности банкнот в проходящем свете, увеличительным стеклом (с увеличением не менее 10 крат), источником ультрафиолетового света, измерительной линейкой, прибором для визуального контроля меток, обнаруживаемых под воздействием инфракрасного облучения.
По данным Банка России, на 1 января от общего количества купюр самую большую долю занимали банкноты номиналом 5000 рублей (37%). На втором месте расположились банкноты номиналом 1000 рублей (20%), а на третьем — 100 рублей (16%).
При этом россияне по-прежнему предпочитают оплачивать товары не бумажными деньгами, а безналично. Так, по данным регулятора, за прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте составила 78,1%.
https://1prime.ru/banks/20230331/840248033.html