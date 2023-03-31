Глава резервного банка Бостона выступила за ужесточение политики ФРС
Глава резервного банка Бостона Коллинс: ФРС необходимо ужесточить монетарную политику
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Федеральной резервной системе (ФРС) США необходимо продолжить ужесточение монетарной политики, включая повышение учетной ставки, для возвращения к стабильным темпам инфляции, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сюзан Коллинс.
"Дополнительное ужесточение (монетарной) политики будет необходимо по мере того, как мы стремимся к ценовой стабильности", — говорится в ее речи, опубликованной на сайте банка.
По словам Коллинс, которая также является участником комитета по открытым рынка ФРС, американскому центробанку предстоит принять решение о новом "умеренном" повышении ставки на предстоящих заседаниях.
Вместе с тем глава ФРБ указала на признаки замедления спроса на американском рынке труда.
"Я ожидаю большей сдержанности в найме, что позволит облегчить давление на зарплаты", — добавила она.
В марте ФРС повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. А в рамках пресс-конференции ее председатель Джером Пауэлл отметил, что в рамках заседания обсуждалась возможность приостановки цикла повышений, начатого год назад для борьбы с инфляцией.
https://1prime.ru/banks/20230331/840248100.html
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