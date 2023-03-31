МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Федеральной резервной системе (ФРС) США необходимо продолжить ужесточение монетарной политики, включая повышение учетной ставки, для возвращения к стабильным темпам инфляции, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сюзан Коллинс.

" Главное здание ФРС США

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"Дополнительное ужесточение (монетарной) политики будет необходимо по мере того, как мы стремимся к ценовой стабильности", — говорится в ее речи, опубликованной на сайте банка.

По словам Коллинс, которая также является участником комитета по открытым рынка ФРС, американскому центробанку предстоит принять решение о новом "умеренном" повышении ставки на предстоящих заседаниях.

Вместе с тем глава ФРБ указала на признаки замедления спроса на американском рынке труда.

"Я ожидаю большей сдержанности в найме, что позволит облегчить давление на зарплаты", — добавила она.

В марте ФРС повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. А в рамках пресс-конференции ее председатель Джером Пауэлл отметил, что в рамках заседания обсуждалась возможность приостановки цикла повышений, начатого год назад для борьбы с инфляцией.