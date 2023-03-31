МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Федеральной резервной системе (ФРС) США необходимо продолжить ужесточение монетарной политики, включая повышение учетной ставки, для возвращения к стабильным темпам инфляции, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сюзан Коллинс. ФРС начала собственное расследование банкротства SVB, сообщил Bloomberg

"Дополнительное ужесточение (монетарной) политики будет необходимо по мере того, как мы стремимся к ценовой стабильности", — говорится в ее речи, опубликованной на сайте банка.

По словам Коллинс, которая также является участником комитета по открытым рынка ФРС, американскому центробанку предстоит принять решение о новом "умеренном" повышении ставки на предстоящих заседаниях.

Вместе с тем глава ФРБ указала на признаки замедления спроса на американском рынке труда.

"Я ожидаю большей сдержанности в найме, что позволит облегчить давление на зарплаты", — добавила она.

В марте ФРС повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. А в рамках пресс-конференции ее председатель Джером Пауэлл отметил, что в рамках заседания обсуждалась возможность приостановки цикла повышений, начатого год назад для борьбы с инфляцией.