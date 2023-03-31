МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики во второй раз в 2023 году повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 11,25%, сообщил регулятор. Президент Мексики напомнил США о подрыве "Северных потоков"

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 25 базисных пунктов до уровня 11,25% с 31 марта 2023 года", — говорится в заявлении на сайте организации.

Уровень базовой ставки мексиканского ЦБ продолжает устанавливать новые рекорды — предыдущий пик в 2005 году доходил до 9,25%. Банк Мексики поднимает ставку в пятнадцатый раз подряд, восемь из них случились в 2022 году.

Эксперты организации объясняют свое решение прогнозами замедления глобальной экономики в 2023 году, несмотря на снижение высокой общей инфляции во многих странах, и указывают на турбулентность на мировых финансовых рынках, связанную с банковскими проблемами в США и Европе.

Среди глобальных рисков для экономики ЦБ Мексики перестал выделять факторы, связанные с пандемией COVID-19. Сейчас в ведомстве указывают на продолжение инфляционного давления, обострение геополитической напряженности, ужесточение валютно-финансовых условий и вызовы финансовой стабильности.

Прогноз банка по инфляции в Мексике на ближайшие два года практически не изменился. Общая инфляция, которая на середину марта составила 7,12%, к концу квартала должна достичь 7,5% (ранее 7,7%), выход к целевому уровню 3% в течение двух лет не предвидится.

Величина следующего повышения базовой ставки будет определяться на очередном заседании Совета управляющих Банка Мексики "на основе прогноза инфляции и с учетом достигнутых монетарных условий".

В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021-2022 годах ее повышали тринадцать раз.