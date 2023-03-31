МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госдума собирается продлить кредитные каникулы до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Госдума приняла закон о программах безопасности авиации

Сегодня истекает срок, в течение которого физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют право обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

"Антиковидные (кредитные — ред.) каникулы мы продлим… Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон", — сказал Аксаков.

С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставляются на период до шести месяцев. Позднее эта мера была продлена до 31 марта 2023 года, теперь льготный период смогут получить граждане и субъекты МСП, которые осуществляют свою деятельность в наиболее пострадавших от санкций отраслях.

Ранее в Банке России сообщили РИА Новости, что регулятор "рассчитывает на продление действия программы кредитных каникул по федеральному закону № 106-ФЗ до конца текущего года – по согласованию с правительством РФ". При этом в ЦБ отметили, что, помимо этого, дорабатывается законопроект о постоянно действующем механизме кредитных каникул по потребкредитам и займам. Он будет существовать одновременно с ипотечными каникулами, закон о которых вступил в силу с 31 августа 2019 года.

Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. А в январе газета "Известия" со ссылкой на Аксакова сообщила, что на постоянной основе закон заработает с марта 2023 года.