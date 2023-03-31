МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мошенники в начале года увеличили число фишинговых атак на клиентов ВТБ вчетверо, сообщила пресс-служба банка. Аферисты придумали уловку с "блокировкой" онлайн-банка

"По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла 15%, в первом квартале их количество в банке выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. По данным банка, сейчас уже каждая десятая атака проводится с использованием вредоносных ссылок, поддельных ресурсов и спама с угрозами безопасности пользовательских устройств. А в последнее время мошенники стали создавать поддельные инвестиционные приложения на смартфонах с операционной системой iOS, рассказали в ВТБ.

Ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР) разработал законопроект, который предлагает разрешить всем желающим жаловаться на фишинговые сайты в систему Минцифры "Антифишинг". ВТБ принимал участие в этой работе. Документ предлагает закрепить понятие "подменный ресурс", а также урегулировать порядок взаимодействия ведомств, организаций, Центрального банка РФ и физлиц при выявлении таких ресурсов через единую систему для их блокировки, пояснили в банке.

Сегодня система антифишинга уже успешно работает: к октябрю прошлого года с ее помощью удалось выявить более 40 тысяч мошеннических ресурсов, пояснил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. РНКБ стал "дочкой" ВТБ

Вместе с тем, законопроект предусматривает, что сообщить о фишинговом ресурсе напрямую в Минцифры сможет любой житель страны, а также организации и ведомства, что в конечном итоге может в разы ускорить процесс сбора данных и блокировки опасных ресурсов, то есть расширить возможности для защиты средств от хищений, добавил Чугунов.

По мнению экспертов ВТБ, такой механизм позволит ускорить процесс взаимодействия государственных органов, минимизировать риск утечек и неправомерного использования личных данных граждан, повысит эффективность расследования преступлений в этой сфере и поиска злоумышленников.