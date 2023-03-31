МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора. МТС-банк запустил сервис переводов и платежей в Таджикистане

"Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС-банка в Абу-Даби", — говорится в сообщении.

"Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-Банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком", — уточняется во сообщении.

Банку нужно будет свернуть свою деятельность в течение полугода со дня принятия этого решения под надзором центрального банка, и закрыть "дочку", говорится там же. МТС объяснила, почему не хочет создавать суперприложение

В ЦБ ОАЭ добавили, что в период ликвидации филиалу будет запрещено открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых обязательств. Использование банком платежных систем ЦБ будет ограничено этими целями.

В феврале центробанк ОАЭ разместил у себя на сайте информацию о том, что МТС-банк получил банковскую лицензию в этой стране. В качестве головного офиса указывался Абу-Даби. Тогда выдачу лицензии в самом МТС-банке оставили без комментариев. Позднее банк начал совершать внутрибанковские переводы на счета физических лиц в свой филиал в ОАЭ в рублях и дирхамах, это стало известно из материалов, опубликованных на сайте кредитной организации.