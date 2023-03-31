Центробанк ОАЭ отозвал лицензию филиала "МТС банка" в Абу-Даби из-за санкционных рисков
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора.
"Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС-банка в Абу-Даби", — говорится в сообщении.
"Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-Банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком", — уточняется во сообщении.
Банку нужно будет свернуть свою деятельность в течение полугода со дня принятия этого решения под надзором центрального банка, и закрыть "дочку", говорится там же.
В ЦБ ОАЭ добавили, что в период ликвидации филиалу будет запрещено открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых обязательств. Использование банком платежных систем ЦБ будет ограничено этими целями.
В феврале центробанк ОАЭ разместил у себя на сайте информацию о том, что МТС-банк получил банковскую лицензию в этой стране. В качестве головного офиса указывался Абу-Даби. Тогда выдачу лицензии в самом МТС-банке оставили без комментариев. Позднее банк начал совершать внутрибанковские переводы на счета физических лиц в свой филиал в ОАЭ в рублях и дирхамах, это стало известно из материалов, опубликованных на сайте кредитной организации.
https://1prime.ru/banks/20230331/840252218.html