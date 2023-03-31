МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций в банковском секторе России в 2022 году сократились на 5% и составили 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ. Российские банки предотвратили вывод в тень более 50 миллиардов рублей

"Объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2022 году сократились на 5%. В 2022 году объем таких операций составил 100 миллиардов рублей против 105 миллиардов рублей годом ранее. Снижению способствовало внедрение Банком России платформы "Знай своего клиента", — сообщил регулятор.

В частности, по данным ЦБ, в 2022 году объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в условиях вводившихся в течение года санкционных ограничений сложились на минимальном за весь период мониторинга уровне — 36 миллиардов рублей, снижение по сравнению с 2021 годом составило 16%. Указанное сокращение обеспечено преимущественно за счет уменьшения в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары, пояснил регулятор.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2022 году, как и в предыдущем периоде, формировался в строительном секторе (43%), торговле (26%) и секторе услуг (19%), добавили в ЦБ.