Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для участников спецоперации
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за рублевые переводы для россиян, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 31 марта Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Для клиентов, получающих зачисления на карту "Сбера", на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту", — сказано в сообщении.
Отмечается, что опция уже полностью реализована во всех дистанционных каналах, при этом функция для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически. При этом перевести деньги без комиссии можно не только внутри банка, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов.
https://1prime.ru/banks/20230331/840252923.html
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