МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "МТС банк" в ОАЭ гарантирует сохранность денежных средств клиентов, в течение полугода продолжит исполнять все взятые на себя обязательства по расчетам, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В России сократились объемы подозрительных банковских операций

"Официальная позиция МТС Банка: в течение шести месяцев МТС Банк продолжит исполнять все взятые на себя обязательства по расчетам перед действующими клиентами и гарантирует сохранность их денежных средств", — прокомментировали в банке отзыв лицензии Центробанком ОАЭ.

Ранее в пятницу Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала "МТС банка" в Абу-Даби. Решение было принято "после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса "МТС банка", а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком", отмечал регулятор. При этом, банку нужно будет свернуть свою деятельность в течение полугода со дня принятия этого решения под надзором центрального банка и закрыть "дочку".

В феврале центробанк ОАЭ разместил у себя на сайте информацию о том, что "МТС банк" получил банковскую лицензию в этой стране. В качестве головного офиса указывался Абу-Даби. Тогда выдачу лицензии в самом "МТС банке" оставили без комментариев. Позднее банк начал совершать внутрибанковские переводы на счета физических лиц в свой филиал в ОАЭ в рублях и дирхамах, это стало известно из материалов, опубликованных на сайте кредитной организации.

"МТС банк" — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС. По данным РИА Рейтинга, на 1 февраля 2022 года банк занимал 33-е место в российской банковской системе по величине активов. В феврале США и Великобритания ввели санкции против "МТС банка". В марте банк сообщал о проблемах с проведением конвертации долларов для юрлиц, так как из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты с кредитной организацией в американской валюте.