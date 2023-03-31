МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Евросоюз намерен упростить процесс ликвидации обанкротившихся банков, соответствующий проект может появиться уже в апреле, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. США могут ужесточить банковское регулирование, пишет WSJ

"Европейский союз хочет упростить процедуру ликвидации обанкротившихся средних банков, привлекая для финансирования национальные системы гарантирования вкладов", — сообщили источники агентству.

В этом проекте, который может быть представлен примерно в середине следующего месяца, Европейская комиссия (ЕК) будет содействовать использованию этих фондов в пользу банков, у которых нет достаточных резервов, а также сможет избежать привлечения незастрахованных вкладчиков, отметили источники. Также уточняется, что такая опция будет ограничена для банков, которые уйдут с рынка.

Использование систем гарантирования вкладов будет осуществляться на строгих условиях, а именно они могут быть использованы лишь для сохранения стоимости активов обанкротившегося банка до передачи новой организации, сообщили источники.

Обсуждения продолжаются, окончательный план предложения может измениться до даты публикации, которая ожидается 18 апреля, рассказали источники. ЕК отказалась от комментариев агентству.