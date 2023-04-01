МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 апреля разрешил иностранным банкам-участникам Системы быстрых платежей (СБП) заполнять ряд реквизитов в произвольной форме или не указывать вовсе, соответствующее указание регулятора вступило в силу. Как пояснил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, это снизит для таких банков риски вторичных санкций: теперь их будет сложнее выявить.

Система быстрых платежей, которая позволяет отправлять деньги по номеру телефона, работает в РФ с 2019 года. ЦБ ранее неоднократно заявлял, что СБП может стать одним из решений в условиях текущих сложностей с международными платежами, когда крупные западные игроки временно приостановили работу в России из-за санкций. В середине февраля ЦБ сообщал, что в декабре успешно прошел пилотный проект по запуску переводов через СБП в Белоруссию и идет работа по масштабированию работы систем двух стран.

Иностранные банки могут подключаться к СБП, если видят для себя в этом выгоду, отмечает Тростьянский. Чаще всего это банки в странах, которые имеют большой объем трансграничных переводов с Россией, но подключение к СБП несет для них угрозу вторичных санкций: ЦБ ведет публичный справочник банковских идентификационных кодов, доступный на официальном сайте, куда включаются в том числе иностранные участники платежной системы СБП, пояснил он.

"В соответствии с внесенными изменениями в положение Банка России "О платежной системе" теперь часть реквизитов в справочнике иностранными банками может не заполняться или заполняться произвольно. Это должно помешать быстрому выявлению таких банков и снизить для них санкционные риски", — заключил эксперт.

"В случае, если место нахождения участника платежной системы расположено за пределами территории Российской Федерации, реквизиты, предусмотренные подпунктами 4.7-4.11 настоящего пункта, могут не включаться в справочник БИК или могут заполняться в произвольном виде, представленном участником платежной системы в соответствии с договором счета", — говорится в тексте указания ЦБ.

Еще одна новация, связанная с работой СБП, вступила в силу накануне. Теперь с 1 апреля регулятор может применять меры к банкам за нарушение требований о предоставлении возможности использования СБП физлицами с применением мобильного приложения. До этого он давал банкам время на внедрение такого сервиса.