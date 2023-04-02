МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В следующем году граждане, возможно, смогут начать открывать счета в банках по видеоконференцсвязи, пишут "Известия". Страховщиков обязали сообщать о главных условиях добровольного страхования

В ЦБ уточнили, что механизм открытия счетов без личного присутствия будет протестирован в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский рассказал, что сейчас внедрение в обыденную практику так называемой "видеоидентификации" активно обсуждается Банком России, Росфинмониторингом и другими органами власти.

Как отмечают эксперты, подобный механизм существенно упростит процесс и расширит границы для клиентов банков, особенно проживающих в отдаленных регионах. Отпадет необходимость лично посещать банк, что сэкономит и время, и расходы на дорогу.

Тем не менее, как уточняют специалисты, такой механизм несет и явные риски. Поэтому, по их словам, при применении технологии во главу угла нужно ставить вопросы IT-безопасности. Так, мошенники могут использовать и подставных лиц, и поддельные документы, и самые разные уязвимости. Один из ключевых рисков состоит в применении технологии дипфейк — она позволяет выдать себя за другого человека, и ее уже давно взяли на вооружение злоумышленники, предупреждают эксперты.