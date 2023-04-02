МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Законопроект о вкладах для малоимущих россиян внесут в Госдуму в течение весенней сессии, ставка по таким вкладам будет повышенной, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России превысила 50 процентов

"Там параметры некоторые дорабатываем, (идет — ред.) дискуссия с ЦБ, банками и Минфином. Думаю, что в весеннюю сессию точно будет внесен законопроект", — заявил он, отвечая на вопрос о готовности законопроекта о вкладах для малообеспеченных граждан.

Аксаков добавил, что вклад будет с "повышенной ставкой, скорее всего не ниже ключевой".

По его словам, "в течение определенного промежутка времени" такая база данных будет создана благодаря Минтруду, ЦБ, Минфину и "может быть, Минцифры". По его словам, после этого станет понятно, какие люди относятся к низко обеспеченным слоям населения. "Соответственно, по ним, поскольку база будет уже, можно будет смело принимать решения о том, чтобы у них был специальный социальный вклад", — отметил Аксаков.

Граждане будут попадать в перечень низко обеспеченных "по принципу доходов". Создается информационная система, которая позволит видеть доходы человека, при этом в ней будет учитываться и региональная составляющая, ведь, например, доходы в Москве могут быть выше, чем в других регионах. "Насколько я помню, это будет очень такая объективная информационная система, которая позволит реально определять не только доходы человека, но и его расходы. У нас же не секрет, что многие имеют дополнительные доходы, хотя формально они низкооплачиваемые", — отметил Аксаков. Долги россиян по ипотеке впервые превысили 57 миллиардов рублей

"Судя по тому, что мне сказали в Центральном банке и в Министерстве труда, формируется очень достоверная база данных, позволяющая довольно прозрачно определить реально благосостояние человека", — заключил он.

Впервые создать специальные вклады для малообеспеченных предложил Банк России в ноябре 2021 года. Согласно предложению ЦБ, ставка по такому вкладу должна быть привязана к ключевой ставке или инфляции, при этом каждый человек сможет иметь только один такой вклад, а его сумму предлагалось ограничить. В марте 2023 года регулятор, комментируя эту тему РИА Новости, сообщил, что завершает согласование параметров вклада и формирует реестр малоимущих граждан.