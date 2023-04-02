ЦЮРИХ, 2 апр — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила РИА Новости, что начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении швейцарского банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS. Правительство Швейцарии утвердило "план помощи" для выкупа Credit Suisse

"Генеральная прокуратура Швейцарии приняла к сведению освещение в СМИ событий последних нескольких дней, связанных с CS, и провела оценку ситуации со всеми задействованными внутренними департаментами. Кроме того, были установлены контакты с национальными и кантональными властями. В ходе этого процесса были также изданы постановления о проведении расследования", — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что генпрокуратура создала систему мониторинга для принятия незамедлительных мер в случае возникновения обстоятельств, относящихся к сфере ее деятельности.

"Генеральная прокуратура стремится получить общее представление о многочисленных аспектах событий, связанных с CS – особенно тех, которые были описаны в СМИ, – а также… оценить имеющуюся информацию. Это было сделано для того, чтобы проанализировать и выявить любые уголовные преступления, которые могут подпадать под компетенцию… генпрокуратуры", — отметили в ведомстве.

Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Центробанк Швейцарии сообщил 19 марта, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).