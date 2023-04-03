МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Россияне столкнулись с новым видом телефонного мошенничества, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники придумали схему с "онлайн-собеседованием"

По его словам, злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, однако предлагают перевести деньги на другой счет.

"Звонок поступает в мессенджер с телефонного номера с кодом 977, принадлежащего региональному телефонному оператору "Мотив", работающему в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах", — объяснил Соловьев.

Он добавил, что достаточно быстро и складно говорящий "менеджер" клиентского отдела крупного российского банка, логотип которого высвечивается на аватарке в момент звонка, сообщает, что поданная накануне заявка на кредит одобрена.

"Только вот есть одна загвоздка — в качестве счета зачисления денег указан счет в другом банке", — добавил юрист. Поэтому мошенники предлагают "срочно разобраться в этой коллизии", рассказал он.

"Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму. А дальше всё по накатанной — номер карты, срок действия, СМС на номер, CVV-код и списание всех денег. Будьте бдительны", — предупредил Соловьев.