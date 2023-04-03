МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает максимально синхронизировать раскрытие отчетностей компаний и банков: вариант ограниченного раскрытия отчетностей, который используют сейчас банки, может быть взят за основу и для нефинансовых компаний, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Вступило в силу положение ЦБ РФ о досрочном погашении потребкредита

С марта 2022 года в России действует постановление правительства, которое позволяет практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Мера в ноябре была продлена до 1 июля текущего года.

"Мы считаем, что те решения, которые мы приняли в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по раскрытию информации, могут быть взяты за основу для обсуждения этого вопроса для корпоратов из нефинансового сектора", — сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Госдумы.

Он добавил, что у компаний могут быть свои особенности при раскрытии информации, однако принципиально подход стоит делать одинаковым. "С нашей точки зрения, чем больше будет синхронизация в этом вопросе, тем лучше", — заключил первый зампред ЦБ.

В марте прошлого года Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, начиная с отчетности за февраль банки не должны были публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней.

В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января. При этом регулятор уточнил, что планирует продлить до 1 июля 2023 года право кредитных организаций не раскрывать "чувствительную к санкционному риску информацию".

Так, банки вправе не раскрывать данные о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, о контролирующих лицах, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, в случае реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования.