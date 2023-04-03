МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Портфель займов в микрофинансовых организациях РФ по итогам четвертого квартала 2022 года вырос на 11% год к году, до 364 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. Средний лимит по кредиткам в России достиг рекордной суммы

"Портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) на конец четвертого квартала 2022 года составил 364 миллиарда рублей (на уровне предыдущего квартала и +11% год к году), в том числе займы физическим лицам — 291 миллиард рублей (-2% квартал к кварталу и +9% год к году)", — говорится в публикации ЦБ.

Росту портфеля способствовали высокие объемы выдач среднесрочных займов — на большие суммы на несколько месяцев (IL), и PDL-займов (Payday Loans, займы до зарплаты). Их популярность обусловлена адаптацией компаний и заемщиков к изменившимся условиям. Общий объем их выдач за год увеличился на 22%, до 772 миллиардов рублей. "Из общего объема выдач на займы PDL приходилось 38% (на уровне 2021 года), а на займы IL – 41% (годом ранее – 37%). Доля PDL в структуре портфеля выросла до максимальных значений с конца 2017 года", — добавили в ЦБ.

При этом в течение года наблюдалась тенденция перехода компаний из сегмента "займов до зарплаты" в среднесрочные займы с сопоставимыми уровнями ПСК (полная стоимость кредита) и размером ссуды, но на более длинные сроки. Это привело к росту процентных доходов МФО и позволило компенсировать рост издержек на привлечение клиентов в условиях ограничения максимального размера ПСК.

Кроме того, в результате сильного изменения экономических условий и роста доли займов у людей с высоким ПДН, показатель задолженности, просроченной более чем на 90 дней, резко вырос во втором квартале 2022 года до примерно 35% и сохранялся этих пределах до конца года, отметил регулятор.