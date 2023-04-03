МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Правительственная комиссия разрешила российским банкам выдавать ипотеку в рублях гражданам недружественных иностранных государств, следует из материалов на сайте Минфина России. Акции ВТБ усилили рост и обновили максимум с сентября 2022 года

"Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято единогласное решение разрешить российским кредитным организациям осуществление (исполнение) сделок (операций) по предоставлению кредитов (займов) в рублях, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, физическим лицам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", — говорится в сообщении.

Указывается, что запрет на такие сделки был установлен в марте прошлого года указом президента России Владимира Путина.