МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%, после того как повышал ее на десяти заседаниях подряд. Банк заявил, что ему необходимо дополнительное время для оценки воздействия ужесточения условий финансирования на экономику и инфляцию. Австралийцы рассказали, в чем именно ошибся Запад

В заявлении по итогам апрельского заседания РБА предупредил, что для возвращения инфляции к целевому уровню вполне может потребоваться дальнейшее повышение ставок.

Рынки ожидали паузы в цикле ужесточения политики центрального банка, а некоторые аналитики, учитывая высокую инфляцию, не исключали повышения ставки.