МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США объявила о начале процесса продажи кредитного портфеля обанкротившегося в марте Signature Bank, сообщает регулятор. Европа хочет упростить ликвидацию банков, сообщил Bloomberg

"Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сегодня объявила о начале маркетингового процесса относительно кредитного портфеля на сумму 60 миллиардов долларов, оставленного под управлением после краха Signature Bank", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что кредитный портфель обанкротившегося банка в основном состоит из кредитов на коммерческую недвижимость и жилые дома для одной семьи, а также из коммерческих кредитов.

FDIC планирует начать продажу сохранившегося кредитного портфеля Signature Bank позднее этим летом, а компания Newmark & Company Real Estate выступит в качестве консультанта.

Самым громким событием текущей весны в банковском секторе США стало то, что регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.