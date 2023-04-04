МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в марте выросли по сравнению с февралем на четверть, а за первый квартал объем таких сделок приблизился к результату прошлого года, составив около 1,2 триллиона рублей против 1,3 триллиона годом ранее, сообщила пресс-служба ВТБ. Банкам разрешили выдавать ипотеку иностранцам из недружественных стран

"По оценке ВТБ, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 миллиардов рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 триллиона рублей, в то время как в январе-марте прошлого года — 1,3 триллиона рублей", — сказано в сообщении.

В первую очередь, катализатором роста спроса выступила господдержка: за счет модернизации семейной ипотеки число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе, пояснил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

"Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой "околонулевой ипотеки". Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно", — добавил он. Долги россиян по ипотеке впервые превысили 57 миллиардов рублей Долги россиян по ипотеке впервые превысили 57 миллиардов рублей

В итоге выдачи ипотеки в России в первом квартале приблизились к уровню прошлого года, "когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок", сказал Дячкин.

ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 миллиардов рублей. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 миллиарда рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.

Примерно каждую вторую сделку в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них клиенты впервые чаще выбирали семейную ипотеку: по ней банк оформил 10,9 тысячи кредитов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Вторая по популярности – "Ипотека с господдержкой-2020" (9,5 тысяч кредитов более чем на 57,7 миллиарда рублей).