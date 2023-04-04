МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня во вторник составили 3,489 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. ЦБ ждет снижения годовой инфляции по итогам марта ниже четырех процентов

Депозиты банков по сравнению с понедельником снизились на 55,4 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня во вторник составили 3,393 триллиона рублей, также сообщила пресс-служба.

Остатки банков на корсчетах по сравнению с понедельником выросли на 75,6 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 68,1 миллиарда рублей и составили 3,222 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.