МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 апреля предоставит ликвидность банковскому сектору на 2 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Банковские депозиты в ЦБ снизились на 55,4 миллиарда рублей

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 марта по 4 апреля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 411 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,515 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 108 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,485 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 4 апреля) в объеме 3,89 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.