МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Интернет-банк для предпринимателей "Точка" запустил трансграничные рублевые переводы на собственной лицензии, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

"Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил трансграничные рублевые переводы для клиентов на собственной лицензии. Опция актуальна для клиентов банка, которые имеют счета в российских рублях и работают с контрагентами из других стран", — сказано в пресс-релизе.

Рассчитываться в рублях можно будет с дружественными странами, которые готовы принимать оплату в российской нацвалюте. Например, с Турцией, Китаем, Арменией, Казахстаном и другими. Комиссия за рублевый перевод взиматься не будет, только за валютный контроль в соответствии с тарифом.

"Сервис работает семь дней в неделю. Специалисты валютного контроля "Точки" заполняют справки о подтверждающих документах сами", — отмечается в релизе.

В январе 2023 года Банк России впервые с 2019 года принял решение о госрегистрации нового банка: ООО "Банк Точка" получил универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. До этого "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".

Летом прошлого года СМИ сообщали, что банк "Открытие" в марте продал "Трасту" 90% банка "Точка". А в декабре стало известно, что "Траст" планирует продажу "Точки", когда будет подходящая конъюнктура рынка, и ведет переговоры с разными инвесторами. При этом, в конце марта 2023 года у "Точки" сменился миноритарий, о чем сообщили РИА Новости в пресс-службе "Точки", комментируя появившиеся в СМИ о том, что 9,9% банка якобы получила Invest finance LLC, принадлежащая владельцам группы S7. От подробностей в банке воздержались.