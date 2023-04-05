МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Группа ВТБ за 2022 год получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Банкам разрешили выдавать ипотеку иностранцам из недружественных стран

"Убыток по этой МСФО отчетности по итогам 2022 года будет округленно 613 миллиардов рублей", — сказал он.

Этот же показатель по РСБУ составил 756,8 миллиарда рублей.

Топ-менеджер рассказал, что в составе этой отчетности будет учтена консолидация в декабре группы "Открытие". "Консолидация "Открытия" в составе 613 миллиардов рублей (убытка – ред.) принесла прибыль. По МСФО это называется доход от выгодного приобретения. То есть по сути мы приобрели за 340 миллиардов рублей чистые активы группы "Открытие", которые составляют по справедливой стоимости почти 505 миллиардов рублей", — добавил топ-менеджер. ЦБ предложил максимально сблизить раскрытие отчетностей компаний и банков

Таким образом, разовый доход группы составил 165 миллиардов рублей, отметил он. "Без этого дохода органический убыток группы… — это 777 миллиардов рублей округленно, то есть это очень близкий результат по убытку по РСБУ (756,8 миллиарда рублей – ред.)", — рассказал Пьянов.

По его словам, ВТБ, несмотря на убытки и отъем зарубежных активов, за прошлый год прирос по активам на 17%. "Внутри этого прироста сидит "Открытие"… По сути "Открытие" добавило нам 4 триллиона активов. Цена консолидации "Открытия" по активам – это 20% прироста наших активов в декабре 2022 года", — сообщил Пьянов.

Результат группы за 2022 год превысил показатели кризисного 2009 года, чистый убыток по МСФО тогда составил 59,6 миллиарда рублей. За 2021 год ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года.