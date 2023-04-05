МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Группа ВТБ за январь-февраль получила прибыль по МСФО в 91,7 миллиарда рублей, чистая прибыль за первый квартал, по предварительной оценке, составит 140 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Группа ВТБ получила рекордный убыток за 2022 год

"По прибыли двух первых месяцев – это 91,7 миллиарда рублей (по МСФО — ред.), это январь-февраль. И три месяца мы будем оценивать в 140 миллиардов рублей чистой прибыли. … 140 миллиардов рублей – это предварительные результаты", — рассказал он.

Согласно отчетностям группы по МСФО, это рекордная прибыль за квартал.

Пьянов добавил, что такой финансовый результат обеспечен, в том числе за счет консолидации в конце марта 2023 года еще одного банка – РНКБ. По его словам, результат от консолидации РНКБ в прибыли за первый квартал составил 31 миллиард рублей. "То есть мы получили его (РНКБ – ред.) в капитализацию за 48 миллиардов рублей, он по справедливой стоимости будет стоить на 31 миллиард больше", — пояснил топ-менеджер.

ВТБ ожидает, что по итогам 2023 года получит чистую прибыль по МСФО свыше 327 миллиардов рублей, то есть побьет рекорд 2021 года, добавил Пьянов.

"То есть это будет новый, как мы ожидаем, рекорд с учетом результатов первого квартала", — рассказал он.

Зампред правления также сообщил, что, несмотря на такие показатели, банк по итогам 2023 года с большой вероятностью не будет платить дивиденды.

"Что по дивидендам, я могу с уверенностью сказать: по итогам 2022 года, из-за убыточного 2022 года – ноль. По итогам 2023 года, несмотря на прибыль 2023 года, – с большой вероятностью – ноль, но решение об этом будет в середине 2024 года", – сказал Пьянов.