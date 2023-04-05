В ЦБ рассказали о состоянии двух банков, завершивших 2022 год с убытками
В ЦБ сообщили, что убытки двух системно значимых российских банков не угрожают их работе
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
"Из системно значимых — у нас их 13 — лишь два банка завершили год с убытками, убытки крупные. Но они совершенно не угрожают их жизнеспособности, банки с уверенностью смотрят в будущее", — сказал он, выступая в Госдуме.
По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам 2022 года составила 203,2 миллиарда рублей. Финансовый результат прибыльных кредитных организаций составил 1,242 триллиона рублей, убыточных – 1,039 триллиона рублей.
Ранее в среду ВТБ сообщил, что за 2022 год получил убыток по РСБУ в 756,8 миллиарда рублей. Таким образом, на ВТБ приходится почти 73% от общего убытка сектора.
https://1prime.ru/banks/20230405/840288427.html
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