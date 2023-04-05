МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Группа ВТБ получила рекордный убыток за 2022 год

"Из системно значимых — у нас их 13 — лишь два банка завершили год с убытками, убытки крупные. Но они совершенно не угрожают их жизнеспособности, банки с уверенностью смотрят в будущее", — сказал он, выступая в Госдуме.

По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам 2022 года составила 203,2 миллиарда рублей. Финансовый результат прибыльных кредитных организаций составил 1,242 триллиона рублей, убыточных – 1,039 триллиона рублей.

Ранее в среду ВТБ сообщил, что за 2022 год получил убыток по РСБУ в 756,8 миллиарда рублей. Таким образом, на ВТБ приходится почти 73% от общего убытка сектора.