МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ВТБ рассматривает вопрос перепродажи "Росгосстраха" в среднесрочной перспективе, так как страховые активы — непрофильные для него, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ отчитался о рекордной прибыли за первый квартал

"Конкретно из портфеля бизнеса "Открытия" страховой бизнес является наиболее не комплементарным бизнесу группы ВТБ. Поэтому с большой вероятностью это актив, предназначенный для продажи. Но горизонт этой продажи и потенциальные покупатели – это вопрос среднесрочной перспективы", — ответил он на вопрос про "Росгосстрах".

"Мы ожидаем стратегию интеграции "Открытия" к окончанию первого полугодия, то есть в районе 30 июня. Сейчас активно заседают комитеты по интеграции. Наши приоритеты по подходам интеграции "Открытия" — это сохранение клиентской базы", — добавил он.

В декабре Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.