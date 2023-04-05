МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Причинами рекордного убытка ВТБ по итогам 2022 года стали санкции, резервы, валютный курс и реализовавшийся процентный риск, сообщила пресс-служба банка. Группа ВТБ получила рекордный убыток за 2022 год

ВТБ спустя год после попадания под западные санкции раскрыл финансовую отчетность, в которой отразил рекордные убытки за 2022 год: 756,8 миллиарда рублей по РСБУ и 613 миллиардов рублей по МСФО. Как рассказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, доналоговый убыток группы за прошлый год составил 960 миллиардов рублей.

ВТБ назвал четыре ключевых составляющих убытка. Во-первых, это расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами — 300 миллиардов рублей до вычета налогов. В 2022 году группа ВТБ на фоне введения санкций столкнулась с беспрецедентным оттоком валютной ликвидности, при этом после блокировки резервов Банка России ВТБ потерял возможность компенсировать оттоки привлечением валюты от Банка России через операции своп, что привело к необходимости покупать валюту на открытом рынке у экспортеров.

"Санкции, введенные в отношении банка, также привели к принудительному разрыву контрактов по производным финансовым инструментам и невозможности хеджировать существенно удлинившуюся в результате оттоков клиентских средств в долларах США и евро открытую валютную позицию", — пояснил банк. В ЦБ рассказали о состоянии двух банков, завершивших 2022 год с убытками

Далее ВТБ понес убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий преимущественно ввиду утраты контроля группой ВТБ над "ВТБ Банк Европа" и "ВТБ Капитал Плс" вследствие введенных в отношении группы санкций. Эти потери банк оценил в 229 миллиардов рублей до вычета налогов.

Третьим компонентом отрицательного финансового результата ВТБ назвал "экстраординарные резервы" под кредитные убытки по долговым финансовым активам и под кредитные убытки по прочим финансовым активам и обязательствам кредитного характера. Эти потери банк оценил в 344 миллиарда рублей до вычета налогов. Причина – также санкции.

И, наконец, ВТБ раскрыл убытки вследствие реализации процентного риска – это 33 миллиардов рублей до вычета налогов.