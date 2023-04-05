МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Население и малые и средние предприниматели (МСП) с марта прошлого года воспользовались кредитными каникулами на 2 триллиона рублей, при этом программа помогла большинству заемщиков вернуться к нормальному графику платежей, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута. Средний лимит по кредиткам в России достиг рекордной суммы

"В совокупности у нас за прошедшее время, с начала 2022 года, ну, с марта, если быть точным, каникулами воспользовались, если брать малый и средний бизнес и население, почти на сумму 2 триллиона рублей… Это приличный объем", — сказал Мамута в ходе съезда АРБ.

Он отметил, что эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая. По данным ЦБ, порядка 80-85%, по некоторым видам кредитов 75% и выше, заемщиков после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей по ссуде. "А ведь это компании и люди, которые находились на момент входа в кредитные каникулы на грани дефолта… Мне кажется, такой позитивный, безусловно, эффект оказался очень полезен для населения, очень полезен для бизнеса", — отметил представитель ЦБ.

Регулятор при этом получал "достаточно мало" жалоб на тему предоставления каникул, и в основном они были "технического характера" и банками решались быстро, заключил Мамута. ГД в первом чтении запретила взыскивать долги по кредитам в новых регионах

Согласно действующему законодательству, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП были вправе обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

Ранее в среду комитет Госдумы по финрынку подготовил ко второму чтению законопроект о продлении до конца года срока обращения за кредитными каникулами. Законопроект продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря. В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.