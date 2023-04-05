МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ВТБ ждет прибыли по МСФО по итогам года в диапазоне от 327 до 400 миллиардов рублей, больше — маловероятно, заявил в ходе звонка с инвесторами зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Акции ВТБ усилили рост и обновили максимум с сентября 2022 года

"По итогам 2023 года… мы по показателю чистая прибыль видим себя в состоянии побить рекорд нашей предыдущей референтной точки 2021 года. То есть мы прогнозируем заработок выше 327 миллиардов рублей… Диапазон от 327 до 400 миллиардов рублей. То есть мы видим маловероятным превышение этой цифры", — сообщил Пьянов, говоря о прибыли банка по МСФО.

Ранее в среду Пьянов сообщил журналистам, что группа ВТБ за 2022 год показала рекордный убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей. Результат группы за 2022 год превысил показатели кризисного 2009 года, чистый убыток по МСФО тогда составил 59,6 миллиарда рублей. За 2021 год ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года.