ЖЕНЕВА, 5 апр — ПРАЙМ. Швейцария ограничит до 50% или даже вовсе отменит бонусы, выплачиваемые высокопоставленным сотрудникам Credit Suisse и UBS, из-за государственной помощи, полученной этими банками, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. В Швейцарии начали расследование по факту поглощения Credit Suisse

"Все переменные вознаграждения высшего руководящего звена (исполнительного совета) Credit Suisse, выплачиваемые до конца 2022 года, будут отменены, в то время как вознаграждения первого руководящего звена, подчиненного исполнительному совету, будут снижены на 50%, а вознаграждения второго руководящего звена, подчиненного исполнительному совету, — на 25%", — сказано в документе.

Со своей стороны, UBS будет обязан предусмотреть в своей системе вознаграждения не только такие критерии, как осведомленность о рисках, но и критерий, касающийся эффективной реализации, то есть получения максимально возможной прибыли, активов Credit Suisse, которые подпадают под действие государственной гарантии от убытков.

Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS, по данным центробанка Швейцарии, смогут получить финансовую помощь на сумму до 109 миллиардов франков. Поглощение Credit Suisse будет завершено как можно скорее, говорил 19 марта председатель совета директоров UBS Колм Келлехер. По его словам, на это потребуются недели.