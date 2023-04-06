МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Ждите продолжения: СМИ раскрыли, как дальше развернется финансовый кризис

В частности, он отметил: "Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <…> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому".

По утверждению Морриса, в настоящий момент США переживают крах банков и финансовый кризис, о приходе которого давно предупреждали эксперты, но власти не хотят это признавать, хотя кризис, как считает телеведущий, произошел по вине Байдена.