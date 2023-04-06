МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россияне с доходами до 30 тысяч рублей стали всё реже обращаться за микрозаймами, доля их запросов в пером квартале достигла минимума с 2014 года — 47,1%, говорится в исследовании данных по сектору МФО сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое есть у РИА Новости. Портфель займов в российских МФО вырос в 2022 году на 11 процентов

Согласно приведенным в исследовании данным, доля россиян с доходами до 30 тысяч рублей в общем количестве обращений за микрозаймами в первом квартале 2023 года составила 47,1%, в 2022 году — 50,6%, в 2021 году — 53,3%. А девять лет назад клиенты с низким заработком обеспечивали две трети (66,1%) от общего спроса на микрозаймы.

"Анализ в годовом разрезе показывает, что доля сегмента… по итогам 2022 года достигла минимума за 9 лет (данные доступны с 2014 года). Данные за первый квартал 2023 года говорят о том, что тенденция сохраняется и в 2023 году", — отметили аналитики.

В то же время доля клиентов из сегментов с доходами 30-80 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей выросла, составив в первом квартале 2023 года 47,4% и 5,5% соответственно. При этом доля обеих категорий достигла максимума за 9 лет. В прошлом году обращения клиентов с заработком 30-80 тысяч составили 45,6%, в 2014 году — 32,6%. Доля клиентов с доходом выше 80 тысяч рублей в 2022 году составляла 3,8%, а в 2014 году — 1,3%.

Уменьшение доли клиентов с небольшим заработком и увеличение доли с большим обусловлено несколькими факторами. Во-первых, часть людей, которые находились в категории до 30 тысяч рублей, смогли увеличить свой доход и перешли в другие категории. "Дополнительные возможности для этого открывались в пандемию, когда из-за неравномерного влияния "коронакризиса" на экономику отдельные отрасли получили мощные импульсы для развития", — отметили аналитики.

Свою роль сыграл и приток в микрофинансовый сектор заемщиков банков, которые столкнулись там с отказами. Кроме того, потенциальным заемщикам с низкими доходами стало в целом труднее брать на себя финансовые обязательства из-за роста трат на фоне увеличения цен. Также они сталкиваются с отказами в одобрении ссуд из-за ужесточения политики кредиторов. "Сказался и фактор оказания соцподдержки наиболее уязвимым слоям населения, за счет которой общая потребность в таких средствах снижается", — объяснили аналитики.