МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Голливудский импресарио Микки Сегал, среди клиентов которого были музыканты Мадонна и Дрейк, подал в суд на один из крупнейших американских банков Goldman Sachs, обвинив его в том, что тот якобы обманом вынудил его раскрыть коммерческие тайны, сообщила газета Financial Times. Глава JPMorgan предрек длительные последствия банковского кризиса США

По ее данным, бизнес-менеджер утверждает, что это произошло в рамках попытки договориться о сделке на семь миллиардов долларов с частной инвестиционной фирмой.

Отмечается, что Сегал ранее обратился к Goldman Sachs с целью продажи своей фирмы NKSFB, которая сотрудничает со знаменитостями. В иске, поданном на прошлой неделе в суд в Лос-Анджелесе, он обвинил банк в "тайных сделках за его спиной".

Сам банк заявил, что действовал честно, и назвал иск необоснованным.