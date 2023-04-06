Голливудский импресарио подал в суд на один из ведущих американских банков
FT: голливудский импресарио Сегал обвинил банк Goldman Sachs в тайных сделках
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Голливудский импресарио Микки Сегал, среди клиентов которого были музыканты Мадонна и Дрейк, подал в суд на один из крупнейших американских банков Goldman Sachs, обвинив его в том, что тот якобы обманом вынудил его раскрыть коммерческие тайны, сообщила газета Financial Times.
По ее данным, бизнес-менеджер утверждает, что это произошло в рамках попытки договориться о сделке на семь миллиардов долларов с частной инвестиционной фирмой.
Отмечается, что Сегал ранее обратился к Goldman Sachs с целью продажи своей фирмы NKSFB, которая сотрудничает со знаменитостями. В иске, поданном на прошлой неделе в суд в Лос-Анджелесе, он обвинил банк в "тайных сделках за его спиной".
Сам банк заявил, что действовал честно, и назвал иск необоснованным.
https://1prime.ru/banks/20230406/840299857.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.