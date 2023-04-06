МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток Альфа-банка по РСБУ за 2022 год составил 117,073 миллиарда рублей против прибыли в 136,63 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации. В ЦБ рассказали о состоянии двух банков, завершивших 2022 год с убытками

Убыток до налогообложения составил 144,382 миллиарда рублей после прибыли в 170,716 миллиарда годом ранее. Операционные расходы банка выросли на 32,9%, до 209,277 миллиарда рублей.

"В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ", — приводит пресс-служба слова главного управляющего директора банка Владимира Верхошинского.

Он также добавил, что Альфа-банк был крупнейшим банком в стране по международным расчетам с банками и контрагентами в других странах, поэтому санкции оказали влияние на результат организации. "Вместе с тем, без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль группы на уровне холдинговой компании составила более 300 миллионов долларов США, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022, но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 года", — сказал он. Банкам разрешили выдавать ипотеку иностранцам из недружественных стран

Также, по словам Верхошинского, в январе-феврале наступившего года банк заработал 26,1 миллиарда рублей по МСФО, что на 70% выше результата аналогичного периода даже докризисного 2021 года. Он также уточнил, что в прошлом году рост розничного кредитного портфеля составил более 20%, а портфеля малого и среднего бизнеса — более 30%. А розничная клиентская база с начала прошлого года выросла на 17%, до 26 миллионов человек, база корпоративных клиентов — на 24%, до 1,3 миллиона компаний.

Альфа-банк наряду с ВТБ стали единственными системно значимыми кредитными организациями, которые получили убыток в 2022 году. При этом на Альфа-банк пришлось 11,3% убытка всего сектора.