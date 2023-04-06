МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Некоторые банки в России выступают против введения возможности для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов из опасения снижения клиентского потока, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута. Назван самый надежный способ хранения денег на случай "черного дня"

"По поводу самозапрета, текст этого законопроекта готов, согласован с ЦБ, согласован с Минцифры, со всеми заинтересованными органами власти. Но не секрет, что некоторые банки против, потому что им кажется, что это снизит клиентский поток. Но на мой взгляд, это вообще не аргумент", — заявил он в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год.

Банк России еще зимой сообщал, что к внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам установить себе запрет на кредиты и займы, в частности через портал "Госуслуги", который будет фиксироваться в кредитной истории. Предполагается, что этот механизм будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет.

Телефонные мошенники стали чаще прибегать к схемам с оформлением на клиентов банков кредитов, чтобы затем похитить эти средства. В частности, ВТБ сообщал, что в январе-феврале попытки мошенников уговорить его клиентов оформить кредит выросли на 25%. А в прошлом году, по данным Сбербанка, злоумышленники пытались убедить россиян взять кредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей.