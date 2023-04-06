МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с мая повысит цену за смс-уведомления до 199 рублей, сообщила кредитная организация. Это станет максимальной стоимостью уведомлений среди крупнейших банков, следует из анализа РИА Новости их сайтов. Некоторые российские банки выступили против самозапрета на кредиты

"С 1 мая 2023 года изменится стоимость услуги "Уведомления об операциях". Данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках и не влияет на получение уведомлений для подтверждения операций. Тариф "Только смс" будет стоить 199 рублей в месяц для основной и дополнительных карт", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка.

Тариф "пуши и иногда смс" будет стоить 99 рублей в месяц для основной и дополнительных карт. Если пуш не доставлен из-за отсутствия связи, придет резервное смс, однако с 10 апреля такие сообщения будут приходить только по покупкам свыше 1000 рублей.

При этом услуга уведомлений только через пуши останется бесплатной. Отмечается, что изменения стоимости тарифов не коснутся зарплатных клиентов. Российские банки смогут выдавать кредиты через мобильные офисы

Таким образом, стоимость смс-уведомлений в Райффайзенбанке станет самой высокой среди системно значимых кредитных организаций. Далее идет Московский кредитный банк, где стоимость услуги оповещения только через сообщения на номер телефона стоит 119 рублей.

В Газпромбанке, Альфа-банке и "Открытии" стоимость услуги будет 99 рублей, Росбанке и "Юникредите" — 89 рублей, ВТБ и Промсвязьбанке — 79 рублей. В Сбербанке за уведомления каждый месяц придется платить 70 рублей, в Россельхозбанке — 69 рублей, а в "Тинькофф" — 59 рублей. Единственным крупнейшим банком, который предоставляет услуги смс-оповещения по дебетовым картам бесплатно, стал Совкомбанк. При этом в ряде крупнейших банков услуга уведомлений только через смс-сообщения отсутствует.